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    Вибух на шахті у Донецькій області: кількість загиблих зросла

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    Шахтоуправління &laquo;Покровське&raquo;, де пролунав вибух - Вибух на шахті у Донецькій області: кількість загиблих зросла

    Шахтоуправління «Покровське», де пролунав вибух

    Фото: pokrovskoe.com.ua

    У лікарні зупинилося серце одного з постраждалих від вибуху шахтарів

    Кількість загиблих гірників внаслідок вибуху на шахтоуправління Покровське зросла до шести. Про це повідомив у Facebook голова профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

    Спочатку зазначалося, що в опіковому відділені лікарні Краматорська у ніч на 5 серпня померли ще двоє шахтарів.

    Волинець зазначав, що у лікарнях Покровська та Краматорська тривала боротьба за життя та здоров’я ще п’ятьох постраждалих.

    Згодом він повідомив, що о 12:30 помер ще один шахтар, у нього зупинилося серце.

    У середу, 4 серпня у лікарні помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на Донеччині.

    Нагадаємо, 31 липня у селищі Удачне Покровського району Донецької області стався вибух на шахті – 10 гірників потрапили до лікарні. Згодом один працівник помер у лікарні, розслідування трагедії триває.

    Цього тижня у лікарні помер другий шахтар, який підірвався на Донеччині.

    До слова, у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

    Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.

    Теги: вибух шахта Донеччина смерть лікарня
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    Вибух на шахті у Донецькій області: кількість загиблих зросла