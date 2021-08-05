Вибух на шахті у Донецькій області: кількість загиблих зросла

У лікарні зупинилося серце одного з постраждалих від вибуху шахтарів

Кількість загиблих гірників внаслідок вибуху на шахтоуправління Покровське зросла до шести. Про це повідомив у Facebook голова профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

Спочатку зазначалося, що в опіковому відділені лікарні Краматорська у ніч на 5 серпня померли ще двоє шахтарів.

Волинець зазначав, що у лікарнях Покровська та Краматорська тривала боротьба за життя та здоров’я ще п’ятьох постраждалих.

Згодом він повідомив, що о 12:30 помер ще один шахтар, у нього зупинилося серце.

У середу, 4 серпня у лікарні помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на Донеччині.

Нагадаємо, 31 липня у селищі Удачне Покровського району Донецької області стався вибух на шахті – 10 гірників потрапили до лікарні. Згодом один працівник помер у лікарні, розслідування трагедії триває.

Цього тижня у лікарні помер другий шахтар, який підірвався на Донеччині.

До слова, у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.