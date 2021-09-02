Росія відправила шахтарів з ОРДЛО в Нерюнгрі – ближче роботи «не знайшлося»

За словами Левина, шахтарі з ОРДЛО переїхали до Якутії разом із родинами

Холдингу «Колмар» виявилося невигідно возити шахтарів на свої підприємства до Якутії «вахтовим методом»

Російський промисловий холдинг «Колмар», що спеціалізується на видобутку вігілля та базується у Республіці Саха (Якутія), РФ, перевіз 2 тис. шахтарів і їхніх сімей з окупованої Росією частини Донбасу до Якутії.

Про це повідомляє видання РБК, посилаючись на виступ керівника компанії «Колмар» Артема Левіна на сесії «Виклики та перспективи російської праці» Східного економічного форуму, який відбувається цими днями Владивостоці.

За словами Левіна, у холдингу вирішили поступово позбутися вахтового методу доставки працівників на видобувні підприємства і перевезли в Якутію шахтарів з Донбасу. Зазначається, що у «Колмар» допомогли їм з російськими паспортами і поселили у м. Нерюнгрі, уточнив він.

Зазначимо, що на сьогодні в окупованих Росією районах Луганської та Донецької областей триває поступова ліквідація вугільних підприємств. Велика кількість із них затоплені. На тих шахтах, які все-таки продовжують працювати, у 2021 році вчергове загострилося питання невиплати заробітних плат.

Нагадаємо, цього року українські шахтарі під Офісом президента виступали проти імпорту струму з РФ і Білорусі.

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