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У районі Антонівського моста прогриміли вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У районі Антонівського моста прогриміли вибухи
У районі Антонівського мосту чутно вибухи та пожежа
фото з відкритих джерел

На місці події розпочалася пожежа

О 5-ій годині ранку у тимчасово окупованому Херсоні в районі Антонівського мосту було чутно вибухи. Наразі там щось горить. Про це повідомляє Суспільне.

За даними журналістів, в районі мосту в окупованому росіянами було чутно звуки вибухів, а згодом почалася пожежа.

«Наразі на тому боці щось горить», - йдеться у повідомленні.

Тим часом у мережі з'явилися відеоролики з місця події. На кадрах чути звуки вибухів, але локацію не видно. ЗСУ наразі не підтвердили чергові удари по Антонівському мосту.

Антонівський міст – це шляхопровід, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо. Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 м, загальна ширина – 25 м, ширина проїзної частини – 20,5 м.

Як раніше повідомлялося, українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Востаннє Збройні Сили України били по Антонівському мосту в Херсонській області у ніч на 14 серпня.

Нагадаємо, 21 серпня у Новій Каховці пролунало 15 вибухів. Також сьогодні Збройні сили України знову поцілили по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні. Захисники влучили в колону автомобілів рашистської армії з боєприпасами.

Теги: ЗСУ вибух Херсонщина

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