У районі Антонівського моста прогриміли вибухи
На місці події розпочалася пожежа
О 5-ій годині ранку у тимчасово окупованому Херсоні в районі Антонівського мосту було чутно вибухи. Наразі там щось горить. Про це повідомляє Суспільне.
За даними журналістів, в районі мосту в окупованому росіянами було чутно звуки вибухів, а згодом почалася пожежа.
«Наразі на тому боці щось горить», - йдеться у повідомленні.
Тим часом у мережі з'явилися відеоролики з місця події. На кадрах чути звуки вибухів, але локацію не видно. ЗСУ наразі не підтвердили чергові удари по Антонівському мосту.
Як раніше повідомлялося, українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Востаннє Збройні Сили України били по Антонівському мосту в Херсонській області у ніч на 14 серпня.
Нагадаємо, 21 серпня у Новій Каховці пролунало 15 вибухів. Також сьогодні Збройні сили України знову поцілили по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні. Захисники влучили в колону автомобілів рашистської армії з боєприпасами.
Коментарі — 0