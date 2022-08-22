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ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту
Над мостом підіймається дим
фото з соцмереж

Telegram-канали повідомляють про 8-10 «прильотів»

Українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Про це повідомляє нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко та місцеві Telegram-канали.

«ППО спрацювало не менше 10 разів над Херсоном», – пишуть рашисти.

Місцеві Telegram-канали ж повідомляють про 8-10 «прильотів». Над мостом підіймається дим.

Антонівський міст – це шляхопровід, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо. Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів, ширина проїзної частини – 20,5 метра.

Востаннє Збройні Сили України били по Антонівському мосту в Херсонській області у ніч на 14 серпня.

Нагадаємо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Теги: ЗСУ війна в Україні Херсон

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