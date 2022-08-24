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ЗСУ влучили в міст біля Каховської ГЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ влучили в міст біля Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

У небо здійнявся стовп диму

На Херсонщині Збройні сили України знову влучили в міст біля ГЕС. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Херсонщина. Нова Каховка – ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС», – йдеться у повідомленні. Знову чітко в ціль, відзначив Хлань.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Новій Каховці лунають вибухи. Видання «Мост» зазначає з посиланням на соцмережі, що дим нібито здіймався в районі Каховської ГЕС.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині на базі окупантів пролунала серія вибухів. Над містом здійнявся стовп чорного диму. 

Нагадаємо, 21 серпня у Новій Каховці пролунало 15 вибухів. Також сьогодні Збройні сили України знову поцілили по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні. Захисники влучили в колону автомобілів рашистської армії з боєприпасами.

 

Теги: міст Херсонщина ЗСУ

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