Штаб АТО: друга половина минулої доби пройшла без порушень режиму тиші

Єдиний обстріл за добу зафіксовано на донецькому напрямку

У п’ятницю, починаючи з 13.00, в зоні АТО не зафіксовано порушеннь режиму припинення вогню. До того ж часу, вчора вдень, бойовики російсько-окупаційних військ провели один обстріл позицій української армії. Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО. «На донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах



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Українські бійці в зоні АТО

Єдиний обстріл за добу зафіксовано на донецькому напрямку

У п’ятницю, починаючи з 13.00, в зоні АТО не зафіксовано порушеннь режиму припинення вогню. До того ж часу, вчора вдень, бойовики російсько-окупаційних військ провели один обстріл позицій української армії.

Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

«На донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки. Внаслідок цього обстрілу отримав кульове поранення військовослужбовець Збройних сил України. Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги», - розповіли у штабі.

Військові медики кваліфікують стан здоров’я українського воїна як задовільний.

На інших ділянках оборони ЗСУ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

До слова, окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ

«Главком» також повідомляв, що стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США в п'ятницю зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.