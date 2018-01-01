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    Штаб АТО: друга половина минулої доби пройшла без порушень режиму тиші

    Єдиний обстріл за добу зафіксовано на донецькому напрямку
    У п’ятницю, починаючи з 13.00, в зоні АТО не зафіксовано порушеннь режиму припинення вогню. До того ж часу, вчора вдень, бойовики російсько-окупаційних військ провели один обстріл позицій української армії. Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО. «На донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах
    • Сьогодні, 06:24
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    Українські бійці в зоні АТО
    Українські бійці в зоні АТО

    Єдиний обстріл за добу зафіксовано на донецькому напрямку

    У п’ятницю, починаючи з 13.00, в зоні АТО не зафіксовано порушеннь режиму припинення вогню. До того ж часу, вчора вдень, бойовики російсько-окупаційних військ провели один обстріл позицій української армії.

    Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

    «На донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки. Внаслідок цього обстрілу отримав кульове поранення військовослужбовець Збройних сил України. Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги», - розповіли у штабі.

    Військові медики кваліфікують стан здоров’я українського воїна як задовільний. 

    На інших ділянках оборони ЗСУ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    До слова, окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ

    «Главком» також повідомляв, що стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США в п'ятницю зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.

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