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    Події в Україні

    В тероборону записалося вже понад 100 тис. українців

    У багатьох містах люди записуються в чергу, щоб подати заявку на вступ до тероборони - В тероборону записалося вже понад 100 тис. українців
    У багатьох містах люди записуються в чергу, щоб подати заявку на вступ до тероборони
    фото: Денис Прядко, Уніан

    Із початку вторгнення Росії до лав територіальної оборони приєдналися десятки тисяч людей

    Із 24 лютого, відколи Росія розпочала війну проти України, до лав територіальної оборони приєдналися десятки тисяч українців. Про це інформує Національна гвардія України у Facebook.

    Наразі йдеться про 100 тис. українців, які активізувалися після військового вторгнення Росії.

    У Нацгвардії заявили, що після завершення війни територіальна оборона стане частиною системи оборони України.

    «Пишаємося такою підмогою, разом до кінця!», – додали у Нацгвардії.

    У Нацгвардії також подякували всім сміливим українцям, які демонструють незламний дух українського воїна, наголосивши, що світло переможе темінь.

    Нагадаємо, в Україну повернулися майже 70 тис. чоловіків готових боронити рідну землю.

    Як стало відомо, Україна формує з інтернаціональний легіон тероборони: алгоритм вступу для іноземців.

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    Теги: Росія війна Facebook
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    В тероборону записалося вже понад 100 тис. українців