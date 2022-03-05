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    Українські військові збили ще один літак окупантів

    На Одещині збили третій літак РФ за день - Українські військові збили ще один літак окупантів
    На Одещині збили третій літак РФ за день
    фото з відкритих джерел

    Окупанту вдалося вижити, але його відразу затримали

    На території Одеської області сили протиповітряної оборони України збили ще один літак Росії. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

    За його словами, російському окупанту вдалося вижити, але його відразу затримали.

    За сьогодні це уже третій гвинтокрил загарбників.

    Раніше Максим Марченко зазначив, що українські військові збили два ворожі винищувачі.

    «Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Наразі пілотів захопили та везуть на допит. Мінус два літаки, це десятки збережених життів», – додав він.

    Зазначимо, на десятий день війни ворог продовжує атакувати Україну і при цьому зазнає чималих втрат.

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    Теги: вибух окупанти ФСБ війна Одещина літак військові допит
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    Українські військові збили ще один літак окупантів