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    Події в Україні

    В Україну повернулися майже 70 тис. чоловіків готових боронити рідну землю – Резніков

    Чоловіки повертаються з-за кордону, аби захищати рідну землю - В Україну повернулися майже 70 тис. чоловіків готових боронити рідну землю – Резніков
    Чоловіки повертаються з-за кордону, аби захищати рідну землю
    фото скріншот відео

    Резніков: «Це ще 12 бойових і мотивованих бригад»

    Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі в Україну повернулося 66 224 чоловіків з-за кордону, аби захищати рідну землю. Про це Резніков написав у Twitter.

    «66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні», – написав міністр.

    Нагадаємо, на центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти окупантів. Тут зібралися близько 5 тисяч людей.

    Як раніше повідомлялося, корінний росіянин з Тверської області прийшов до СБУ, щоб воювати з РФ на боці України.

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    Теги: СБУ війна українці Олексій Резніков #stoprussia
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    В Україну повернулися майже 70 тис. чоловіків готових боронити рідну землю – Резніков