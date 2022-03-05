В Україну повернулися майже 70 тис. чоловіків готових боронити рідну землю – Резніков

Резніков: «Це ще 12 бойових і мотивованих бригад»

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі в Україну повернулося 66 224 чоловіків з-за кордону, аби захищати рідну землю. Про це Резніков написав у Twitter.

«66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні», – написав міністр.

Нагадаємо, на центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти окупантів. Тут зібралися близько 5 тисяч людей.

Як раніше повідомлялося, корінний росіянин з Тверської області прийшов до СБУ, щоб воювати з РФ на боці України.