В Україні негода без світла залишила 139 населених пунктів
У результаті дощу, гроз та сильних поривів вітру населені пункти були знеструмлені у чотирьох областях
В Україні станом на ранок 26 серпня внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишились 139 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники зазначають, що у населених пунктах спрацювали системи захисту ліній електропередач.
ДСНС інформує, що у результаті дощу, гроз та сильних поривів вітру населені пункти були знеструмлені у чотирьох областях, зокрема, у Житомирській - 68, Київській - 54, Вінницькій - 14, Черкаській - 3.
«До відновлення електропостачання були залучені бригади обленерго», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у середу, 26 серпня, на частині території України очікуються дощі, повітря вдень прогріється до 31 градуса тепла.