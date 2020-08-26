В Україні негода без світла залишила 139 населених пунктів



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Без світла залишилися у Житомирській - 68 населених пунктів, Київській - 54, Вінницькій - 14, Черкаській - 3

У результаті дощу, гроз та сильних поривів вітру населені пункти були знеструмлені у чотирьох областях

В Україні станом на ранок 26 серпня внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишились 139 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники зазначають, що у населених пунктах спрацювали системи захисту ліній електропередач.

ДСНС інформує, що у результаті дощу, гроз та сильних поривів вітру населені пункти були знеструмлені у чотирьох областях, зокрема, у Житомирській - 68, Київській - 54, Вінницькій - 14, Черкаській - 3.

«До відновлення електропостачання були залучені бригади обленерго», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 26 серпня, на частині території України очікуються дощі, повітря вдень прогріється до 31 градуса тепла.