  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Спека і місцями дощ: прогноз погоди на 26 серпня

    • Розсилка
    Спека і місцями дощ: прогноз погоди на 26 серпня - Спека і місцями дощ: прогноз погоди на 26 серпня
    Спека і місцями дощ: прогноз погоди на 26 серпня

    Повітря вдень прогріється до 31 градуса тепла

    У середу, 26 серпня, на частині території України очікуються дощі, повітря вдень прогріється до 31 градуса тепла.

    Про це повідомив Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, вночі помірний, місцями сильний дощ, вдень без опадів, тільки в Чернігівській і Сумській областях місцями дощі, грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, вночі дощ, вдень без опадів, тільки в Полтавській області місцями дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Харківській області місцями дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +26...+31 градус.

    ukraine_149

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Одеській та Миколаївській областях місцями дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

    26 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі помірний, часом сильний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+ 16 градусів, вдень +22...+24 градусів.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ