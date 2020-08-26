Спека і місцями дощ: прогноз погоди на 26 серпня



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Спека і місцями дощ: прогноз погоди на 26 серпня

Повітря вдень прогріється до 31 градуса тепла

У середу, 26 серпня, на частині території України очікуються дощі, повітря вдень прогріється до 31 градуса тепла.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі помірний, місцями сильний дощ, вдень без опадів, тільки в Чернігівській і Сумській областях місцями дощі, грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі дощ, вдень без опадів, тільки в Полтавській області місцями дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Харківській області місцями дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +26...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Одеській та Миколаївській областях місцями дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

26 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі помірний, часом сильний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+ 16 градусів, вдень +22...+24 градусів.