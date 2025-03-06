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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 17:18 по всій Україні оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч проти 6 березня російські війська завдали удару по Салтівському районі міста Харків.

До слова, лише від початку року втрати особового складу армії Російської Федерації склали понад 90 тис. осіб.

Тим часом аналітики ISW вважають, що великі втрати у війні Росії є результатом «рішучості» диктатора РФ Володимира Путіна завоювати всю Україну. Російські війська проводять на фронті штурми, очолювані піхотою, які призводять до великих втрат, але приносять лише непропорційно обмежені територіальні здобутки.

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Теги: тривога

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