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Рух громадським транспортом відновиться під час тривог? Деталі від столичної влади

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Рух громадським транспортом відновиться під час тривог? Деталі від столичної влади
Київ це єдине місто, де зупиняють громадський транспорт під час тривог
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Ткаченко: Зупинка комунального транспорту паралізує рух, в першу чергу, між берегами Дніпра

Очільник КМВА Тимур Ткаченко провів нараду щодо режиму руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги. Він заявив, що робоча група працюватиме над оптимізацією руху громадського транспорту в Києві під час повітряної тривоги. Про це Ткаченко написав у Telegram.

За його словами, на нараді вдалося активізувати здоровий діалог, необхідний для розв'язання проблеми транспортного колапсу в Києві під час тривог. Він доручив оперативно створити робочу групу з залученням всіх представлених на нараді сторін.

Робоча група має фіналізувати алгоритми дій для пасажирів та водіїв громадського транспорту на випадок повітряної тривоги. Ткаченко зазначив, що напрацювання будуть винесені на розгляд наступного засідання Ради оборони Києва.

«Транспортний колапс – це не фігура мовлення. Зупинка комунального транспорту паралізує рух, в першу чергу, між берегами Дніпра. Це призводить до скупчення людей, що створює додаткові загрози безпековій ситуації, а не розв'язує питання безпеки», – написав він.

Ткаченко наголосив, що вечірні тривалі тривоги та зупинка транспорту призводять до того, що люди не встигають потрапити до домівок після відбою через закінчення робочих змін у транспорті. Та додає, що водночас не треба нехтувати громадською безпекою.

Адже Київ залишається стратегічною ціллю для повітряних ударів противника.

«Можливі варіанти розв'язання питання руху транспорту під час тривоги розглянуті. На черзі – їх оформлення в рішення, яке враховуватиме безпековий компонент, і водночас відновить здоровий ритм пасажирських перевезень у Києві», – додав очільник КМВА.

До слова, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає мільярдних збитків бюджету столиці. 

Як повідомлялось, мер Києва Віталій Кличко казав, що рішення про те, що громадський транспорт у столиці має рухатися під час тривог, може призвести до трагедії. 

Кличко розкритикував слова начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, який раніше заявив про напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги. Глава КМДА назвав подібні висловлення «популізмом».

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Теги: Київ громадський транспорт транспорт зупинка тривога Тимур Ткаченко

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