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У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Окупанти атакують Україну «Шахедами»

У столиці та кількох областях пролунали сирени повітряної тривоги. Причина: загроза застосування російських ударних БпЛА.

«Будь ласка, подбайте про свою безпеку: вирушайте до найближчих укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги», – закликали в КМВА.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1084-й день повномасштабної війни.

Теги: ЗСУ окупанти Київ дрон війна тривога

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