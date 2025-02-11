У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога
Окупанти атакують Україну «Шахедами»
У столиці та кількох областях пролунали сирени повітряної тривоги. Причина: загроза застосування російських ударних БпЛА.
«Будь ласка, подбайте про свою безпеку: вирушайте до найближчих укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги», – закликали в КМВА.
Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1084-й день повномасштабної війни.
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