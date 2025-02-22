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У Солом'янському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Солом'янському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника (оновлено)
Київ атакували ворожі дрони
фото з відкритих джерел

Постраждалих внаслідок атаки немає

У ніч проти 22 лютого росіяни вчергове атакували Київ та область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки ворожих дронів сталась пожежа а території приватної забудови.

Падіння уламків ворожого безпілотника у Солом'янському районі Києва спричинили пожежу на території приватної забудови. Також є руйнування.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рятувальники працюють на місці.

Зауважимо, що цієї ж ночі внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. 

У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків. Також внаслідок ворожої атаки в районі горить складське приміщення, ліквідація пожежі триває.

Пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч.

Оновлено

КМДА повідомляє, що падіння уламків БПЛА на відкриту територію приватної садиби в Соломʼянському районі спричинило загоряння дерева на площі трьох квадратних метрів.  Пожежу ліквідовано.

Вибухова хвиля пошкодила вікна в будинку навпроти. Потерпілих немає.

Нагадаємо, триває 1095-й день повномасштабної війни.

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Теги: пожежа Віталій Кличко рятувальники тривога росіяни

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