У Харкові є влучання в багатоповерхівку (оновлено)

Російські війська тероризують мирні міста Україні в ніч на 6 березня

У ніч проти 6 березня російські війська завдали удару по Салтівському районі міста Харків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

«Попередньо маємо удар ворожого БпЛА «Шахед» по багатоповерхівці у Салтівському районі. Деталі зʼясовуємо», – написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

О 04:52 Терехов написав, що є підтверджена інформація про влучання ворожого безпілотника по житловій багатоповерхівці.

За його словами удар прийшовся по технічному поверху будинку. За попередніми даними, без постраждалих.

Оновлено 05:56

Внаслідок обстрілу пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку. Була невелика пожежа. Зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між дев'ятим та технічним поверхами.

Пошкоджено скління в прилеглих будинках та вісім автівок. Проводиться евакуація людей з під'їзду багатоповерхівки.

Є двоє постраждалих. В обох гостра реакція на стрес. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

У ніч проти 6 березня російські терористи атакували дронами місто Суми. Внаслідок ворожого удару загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

За його словами, ворожий дрон влучив у складське приміщення. Там зайнялась пожежа. На місце події негайно вирушили вогнеборці та медики. Згодом він повідомив, що через російську атаку одна людина загинула.

До слова, у Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція. Росіяни поліцили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Російська ракета влучила у готель. Будівля зруйнована.

Відомо про 28 поранених у Кривому Розі. Серед них – одна дитина. З них 20 перебувають у важкому стані.