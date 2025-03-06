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Сирський розкрив втрати окупантів з початку року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сирський розкрив втрати окупантів з початку року
Впродовж минулої доби Росія втратила у війні з Україною 1140 солдатів
фото з відкритих джерел

За словами головкома ЗСУ, росіяни щодня зазнають серйозних втрат

Лише від початку року втрати особового складу армії Російської Федерації склали понад 90 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Як зазначив головком, щодня окупаційні війська зазнають нищівних втрат.

«Лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тис. осіб», – зазначив він.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що великі втрати у війні Росії є результатом «рішучості» диктатора РФ Володимира Путіна завоювати всю Україну. Російські війська проводять на фронті штурми, очолювані піхотою, які призводять до великих втрат, але приносять лише непропорційно обмежені територіальні здобутки.

Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російська армія нарощує кількість і випрацьовує ефективність дронів та ракет, щоб прорвати українську протиповітряну оборону. 

До слова, командир роти «Птахи Мадяра» Роберт Бровді заявив, що Росія щомісяця відправляє на фронт близько 30-35 тис. новобранців, тоді як українським захисникам необхідно зменшувати чисельність особового складу ворога на 30 тис. за той самий період.

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Теги: окупанти війна Олександр Сирський Генштаб втрати

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