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В Україні оголошено повітряну тривогу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

О 11:45 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога

Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою – МІГ-31.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, ввечері 2 березня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Харків. БпЛА влучив у п’ятиповерхівку. «Главком» публікує фото наслідків з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Ворог завдав удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки сталося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку та пожежа на верхніх поверхах», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що рятувальники вже ліквідували пожежу, врятували п’ять осіб і надали допомогу постраждалим.

Також 2 березня, окупанти атакували Кривий Ріг «шахедами». У місті є пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Зазначається, що після вибухів у Кривому Розі у декількох багатоповерхівках є пошкодження.

До слова, триває 1104-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти ворог тривога

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