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У Деснянському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Деснянському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника
Дрони атакують Київ
фото з відкритих джерел

Загроза для міста триває!

У Деснянському районі на відкритій місцевості впали уламки збитого дрону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

Повідомляється, що на місце падіння уламків ворожого безпілотника прямують екстрені служби. За словами очільника КМВА Тимура Ткаченка, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Пізніше Кличко повідомив, що станом на 23:33 постраждалих немає.

О 22:33 у Києві оголосили повітряну тривогу. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в столиці тривога через російські БпЛА. Він написав, що працює ППО та наголосив громадянам триматись подалі від вікон.

Пізніше мер Києва Віталі Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, які заходять, зокрема, і на центр міста. 

Столична влада закликає громадян залишатись в безпечних місцях до відбою.

Минулої ночі, під час тривоги, яка розпочалась о 22:25 Київ росіяни атакували безпілотниками. У трьох районах столиці впали уламки ворожих дронів. У Печерському районі столиці впали уламки російського БпЛА на відкритій території. За словами очільника КМВА Тимура Ткаченка пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає. У Голосіївському районі пожежа внаслідок падіння ворожого дрону.

У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджені три приватних будинки та декілька автівок. Екстрені служби працювали на місці події. До медиків за допомогою наразі ніхто не звертався.

Російські дрони та ракети атакували міста України у ніч проти 23 лютого. Під атакою ворога опинились такі міста, як Київ, Запоріжжя, Одеса та Кривий Ріг.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1096-й день війни.

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Теги: вибух Київ тривога дрон

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