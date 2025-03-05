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Аналітики ISW пояснили, чим спровоковані великі втрати росіян на війні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Аналітики ISW пояснили, чим спровоковані великі втрати росіян на війні
У червні 2024 року Путін заявив, що Росія не в змозі забезпечити швидку перемогу у війні, тому російські війська прагнуть до більш поступової перемоги
фото з відкритих джерел

ISW: Путін продовжує сигналізувати російським військовим і суспільству, що він не припинить війну, доки Україна не капітулює

Великі втрати у війні Росії є результатом «рішучості» диктатора РФ Володимира Путіна завоювати всю Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

«Високі втрати у війні Росії в Україні є прямим результатом рішучості Путіна завоювати всю Україну, використовуючи жахливу і дорогу тактику, і Путін може різко зменшити кількість жертв у будь-який момент, коли забажає», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська проводять на фронті штурми, очолювані піхотою, які призводять до великих втрат, але приносять лише непропорційно обмежені територіальні здобутки.

У червні 2024 року Путін заявив, що Росія не в змозі забезпечити швидку перемогу у війні, тому російські війська прагнуть до більш поступової перемоги. Тоді Путін стверджував, що російські війська намагаються «витіснити» українські війська «з тих територій, які мають бути під російським контролем», нагадують аналітики.

«Путін прагне до поступових, повзучих перемог за рахунок великих втрат і, ймовірно, вважає, що ці обмежені перемоги з часом можуть створити умови для того, щоб Росія могла вимагати більше української території під час майбутніх мирних переговорів або дозволити йому повністю завоювати Україну. Бажання Путіна продовжувати цей смертоносний підхід зумовлює високі втрати на полі бою», – кажуть в ISW.

За словами Інституту вивчення війни, Росія також здійснює нічні удари з безпілотників і ракет по тилових районах України, в результаті яких гинуть мирні жителі, руйнується і пошкоджується українська цивільна та енергетична інфраструктура, що ще більше збільшує кількість загиблих у війні в Україні.

Раніше в ISW повідомляли, що Путін продовжує сигналізувати російським військовим і суспільству, що він не припинить війну, доки Україна повністю не капітулює, і що він не зацікавлений у досягненні мирної угоди, яка вимагає від Росії поступитися своїми початковими військовими цілями, незважаючи на спроби Кремля продемонструвати зацікавленість у мирних переговорах західним лідерам.

Росія й Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Західні джерела оцінюють кількість російських загиблих і поранених у понад 600 тис. осіб, не враховуючи втрат північнокорейських солдатів, які брали участь у боях.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російська армія нарощує кількість і випрацьовує ефективність дронів та ракет, щоб прорвати українську протиповітряну оборону. Як інформує «Главком», про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська продовжують удосконалювати свої ударні комплекси та використовувати більшу кількість безпілотників «Шахед» та приманки, намагаючись прорвати українську систему протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні.

До слова, темпи підготовки майбутньої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним посилились. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал CNN.

Зазначається, що наразі публічно нічого не оголошено, але в приватному порядку ведуться розмови про зустріч Трампа і Путіна, яка обговорювалась раніше, і тепер її підготовка – прискорена.

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Теги: втрати Москва інфраструктура Україна путін армія росія

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