В Україні масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала пів години

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 9:50 по всій Україні оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 10:24 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, американські чиновники вважають, що Російська Федерація обовʼязково відповість на українську спецоперацію «Павутина». Окупаційна армія може запустити по Україні балістичні ракети, зокрема «Орєшнік». Так, Москва може відновити масовані удари безпілотників по цивільних об'єктах, завдати удару по енергомережі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що ще зарано оцінювати повний вплив української операції на стратегічні бомбардувальники Росії, частково тому, що росіяни можуть відремонтувати деякі з уражених літаків. Він каже, що безпілотники завдали значної шкоди, але сама по собі атака не змусить Росію скоротити свої наступальні операції в Україні.

До слова, у ніч на 3 червня Росія атакувала Чернігів «шахедами». Один із безпілотників влучив у приватний сектор, є жертви.