Лісова пожежа та пошкодження будинків: наслідки дронової атаки на Київщину

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено

Вночі ворог масовано атакував Київщину за допомогою БпЛА, в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повідомляється, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, постраждалих серед населення немає.

«У Вишгородському районі внаслідок падіння збитих ворожих цілей сталася пожежа недобудованого приватного будинку та на території лісу. Загорання ліквідовані», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня у Києві та області прогриміли вибухи. Київський регіон атакували ворожі дрони. Повітряна тривога у Києві тривала 1 год. 24 хв.