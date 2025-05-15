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Лісова пожежа та пошкодження будинків: наслідки дронової атаки на Київщину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Лісова пожежа та пошкодження будинків: наслідки дронової атаки на Київщину
Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки
фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено

Вночі ворог масовано атакував Київщину за допомогою БпЛА, в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію

Повідомляється, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, постраждалих серед населення немає.

«У Вишгородському районі внаслідок падіння збитих ворожих цілей сталася пожежа недобудованого приватного будинку та на території лісу. Загорання ліквідовані», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня у Києві та області прогриміли вибухи. Київський регіон атакували ворожі дрони.  Повітряна тривога у Києві тривала 1 год. 24 хв. 

Теги: пожежа населення тривога Київ дрон

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