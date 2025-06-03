Росія атакувала Чернігів «шахедами»: є постраждалі

Внаслідок атаки РФ пошкоджень зазнали пʼятиповерхівка та декілька приватних будинків у Чернігові

У ніч на 3 червня Росія атакувала Чернігів «шахедами». Один із безпілотників влучив у приватний сектор, є жертви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Брижинський повідомив, що у Чернігові зафіксовано влучання «шахеда» в приватиному секторі. Є жертви серед людей.

Пізніше начальник Чернігівської міської військової адміністрації уточнив, що внаслідок падіння «шахедів» у місті згорів приватний будинок.

«Пошкоджень зазнали пʼятиповерхівка та декілька приватних будинків. Отримали поранення 2 людини, їм надається уся необхідна допомога», – написав Брижинський.

Як стало відомо, одна людина отримала тяжкі поранення та вона була направлена до медичного закладу. Друга отримала поранення середньої тяжкості.

Нагадаємо, під ранок понеділка, 2 червня, Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, спочатку росіяни атакувала Харків «шахедами» – були влучання у Холодногірському районі, на місці пожежа.

О 04:46 Росія почала атакувати Харків балістичними ракетами. Як відомо, дві балістичні ракети ударили по Київському району міста.

«У Київському районі влучання однієї ракети у дорогу - це попередня інформація. Більш детальні наслідки уточнюються. За медичною допомогою наразі ніхто не звертався. Місце другого прильоту визначається», – повідомив Терехов.

У Холодногірському районі внаслідок атаки окупантів пʼятеро постраждалих, серед них семирічний хлопчик.

Раніше ми писали, що РФ вперше з повномасштабного вторгнення застосувала FPV-дрон з бойовою частиною на базі ручного протитанкового гранатомета (РПГ) по Харкову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

«Вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти «вразливі місця» в обороні міста», – йдеться у повідомленні.