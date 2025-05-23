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У столичному Гідропарку зайнялась пожежа (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У столичному Гідропарку зайнялась пожежа (оновлено)
фото: столичні пабліки

Ткаченко повідомив, що пожежа не пов'язана з ворожою атакою

У районі столичного Гідропарку зайнялась пожежа. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає «Главком».

Як зазначили київські Тelegram-канали, пожежа спалахнула на тлі атаки дронів. Повідомляється, що загорівся банний комплекс «Боксер».

Оновлено 23:25

Очільник КМВА Тимур Ткаченко спростував інформацію про загорання лазні через ворожу атаку. 

«Пожежа у Дніпровському районі НЕ повʼязана з ворожою атакою. На місці працюють служби. Причини встановлюються», – написав він.

У Гідропадку горить банний комплекс
У Гідропадку горить банний комплекс
фото: столичні пабліки

На місці працюють всі відповідні служби.

Варто зазначити, очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено 54-річного чоловіка та 50-річну жінку.

Зауважимо, о 22:55 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Згодом столична влада повідомила про падіння уламків у Києві.

Перед цим Київ здригнувся від вибухів. Як стало відомо, у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території.

«БпЛА ще заходять на столицю. В місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено авто. Обійшлось без пожежі.

Згодом Ткаченко уточнив, що пошкоджено чотири авто та вікна будівлі. Наразі за допомогою до медиків ніхто не звертався.

Нагадаємо, вранці, 23 травня у Києві та області лунала повітряна тривога через атаку ворожих дронів, на Київщині працювали сили ППО.

Як повідомили у ДСНС, в Обухівському районі через падіння уламків «шахедів» в одному з житлових будинків виникла пожежа.

Повідомляється, що рятувальники швидко загасили пожежу, яка спалахнула в одному з житлових будинків.

За даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали сім приватних будинків, чотири автомобілі, гараж та господарські будівлі.

До слова, у ніч на 21 травня окупанти атакували дронами Київщину. Внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району.

У хлопця 17 років, дівчинки трьох років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги.

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Теги: пожежа тривога

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