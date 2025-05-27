Загроза для міста триває

У ніч проти 27 травня у Сумах прогриміли вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали та кореспонденти Суспільного, передає «Главком».

Місто перебуває під атакою російських БпЛА. Тривогу оголосили у місті о 00:25, згодом містяни почули перші вибухи.

Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних дронів на Сумщині.

Нагадаємо, під час нічної атаки БпЛА у ніч на 25 травня РФ влучила по харчовому підприємству в Сумах, внаслідок чого пошкоджено покрівлю та сталася пожежа.

Вогнеборці розпочали гасіння, але через загрозу повторного удару відійшли. Проте по місцю роботи рятувальників ворог таки завдав повторного удару.

Після нормалізації ситуації пожежу ліквідували повністю. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернополю. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.