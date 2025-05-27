Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Сумах прогриміли вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Сумах прогриміли вибухи
Дрони атакують місто
фото з відкритих джерел

Загроза для міста триває

У ніч проти 27 травня у Сумах прогриміли вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали та кореспонденти Суспільного, передає «Главком».

Місто перебуває під атакою російських БпЛА. Тривогу оголосили у місті о 00:25, згодом містяни почули перші вибухи.

Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних дронів на Сумщині. 

Нагадаємо, під час нічної атаки БпЛА у ніч на 25 травня РФ влучила по харчовому підприємству в Сумах, внаслідок чого пошкоджено покрівлю та сталася пожежа.

Вогнеборці розпочали гасіння, але через загрозу повторного удару відійшли. Проте по місцю роботи рятувальників ворог таки завдав повторного удару.

Після нормалізації ситуації пожежу ліквідували повністю. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернополю. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.

Читайте також:

Теги: вибух Суми тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові та Сумах пішов сніг (відео)
У Харкові та Сумах пішов сніг (відео)
27 квiтня, 11:57
Вибух стався у квартирі одного із будинків на вулиці Прирічна
У квартирі на Оболоні вибухнула граната, є постраждалий
5 травня, 10:36
За оцінкою ВООЗ, близько дев'яти мільйонів українців потребують або потребуватимуть допомоги з приводу ментального здоров'я
Що відбувається із психічним здоров'ям українців? Оприлюднено тривожні дані
12 травня, 16:50
Наслідки російського удару по промисловому обʼєкту
У Сумах окупанти вдарили по промисловому об’єкту: є загиблі та поранені
14 травня, 16:18
Повітряна тривога у Києві тривала близько години
Уламки російського дрона впали на територію школи у Дарницькому районі
22 травня, 09:08
Дрони атакували Київщину
Атака дронів на Київщину: поранено чоловіка та жінку
23 травня, 22:40
У Харкові пролунали вибухи
Харків атаковано дронами: у місті чули потужні вибухи
Вчора, 01:56
У Тверській області гучно, видно задимлене небо
У Твері у Росії атаковано військовий аеродром
25 травня, 04:28
Вибух стався через необачне поводження дорослих із боєприпасами
У будинку на Херсонщині вибухнув боєприпас: загинула дитина
24 травня, 19:47

Суспільство

Наступ РФ на Сумщину: очільник ОВА повідомив, які села захоплені
Наступ РФ на Сумщину: очільник ОВА повідомив, які села захоплені
У Сумах прогриміли вибухи
У Сумах прогриміли вибухи
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
«Треба викорінювати цю звичку». Мовознавиця звернулася до україномовних громадян
«Треба викорінювати цю звичку». Мовознавиця звернулася до україномовних громадян
Коли закінчаться затяжні дощі в Україні? Прогноз синоптикині
Коли закінчаться затяжні дощі в Україні? Прогноз синоптикині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
143K
Координаційний штаб пояснив, чому з полону повернувся військовий, який зрадив Україну
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 травня 2025
69K
Кремль має дві цілі. Аналітики ISW пояснили, чому РФ посилила удари по Україні
25K
Стало відомо, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО
21K
Дали 30 хвилин зібрати речі: Трамп звільнив працівників одного відомства

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua