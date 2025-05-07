Київське метро нагадало пасажирам про особливості руху під час повітряної тривоги

Поїзди курсують на «червоній» лінії лише на ділянці від станції «Академмістечко» до станції «Театральна»

Станції метро «Арсенальна» та «Хрещатик» тимчасово закриті для пасажирів і працюють виключно в режимі укриття для

Сьогодні, 7 травня, у зв'язку з триваючою у Києві повітряною тривогою, рух поїздів на «червоній» лінії столичного метрополітену здійснюється з обмеженнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-службу столичного метрополітену.

Повідомляється, що поїзди курсують на «червоній» лінії лише на ділянці від станції «Академмістечко» до станції «Театральна».

Станції метро «Арсенальна» та «Хрещатик» тимчасово закриті для пасажирів і працюють виключно в режимі укриття для населення.

Київський метрополітен нагадує, що відповідно до правил безпеки, під час оголошення повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками повністю припиняється. Повітряна тривога у столиці триває з 09:36. Мешканців та гостей міста просять використовувати підземні станції як укриття до оголошення відбою тривоги.

Нагадаємо, нічна дронова атака на Шевченківський район Києва, яка забрала життя матері та сина, виявила тривожну тенденцію серед мешканців столиці – ігнорування укриттів під час повітряної тривоги. Одна з мешканок пошкодженого будинку розповіла журналістам, що попри близькість станції метро «Берестейська», яка могла б стати укриттям, у ній перебувало лише кілька осіб.

Як повідомлялося, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.

Внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син. Загибла займалася порятунком тварин.

Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.