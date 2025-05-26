В Україні оголошено масштабну тривогу через пуски ракет
Будьте в укриттях!
В Україні у ніч проти 26 травня було оголошено масштабну повітряну тривогу у зв’язку з запуском крилатих ракет ворогом. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, ракети були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, передає «Главком».
Військові уточнили, що група ракет прямує через Вінниччину на Старокостянтинів.
Станом на 04:30 карта повітряних тривог виглядала так:
Раніше ми писали, що у Харкові та передмісті у ніч на 26 травня пролунала серія потужних вибухів – місто зазнало масованої атаки російських ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та Суспільне.
За словами Синєгубова, ворожі БпЛА атакували як саме місто, так і передмістя. У низці районів зафіксовано гучні вибухи. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі з’ясовується.
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