Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні оголошено масштабну тривогу через пуски ракет

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні оголошено масштабну тривогу через пуски ракет
Тривогу оголошено через пуски ракет
фото з відкритих джерел

Будьте в укриттях!

В Україні у ніч проти 26 травня було оголошено масштабну повітряну тривогу у зв’язку з запуском крилатих ракет ворогом. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, ракети були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, передає «Главком».

Військові уточнили, що група ракет прямує через Вінниччину на Старокостянтинів.

Станом на 04:30 карта повітряних тривог виглядала так:

Раніше ми писали, що у Харкові та передмісті у ніч на 26 травня пролунала серія потужних вибухів – місто зазнало масованої атаки російських ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та Суспільне.

За словами Синєгубова, ворожі БпЛА атакували як саме місто, так і передмістя. У низці районів зафіксовано гучні вибухи. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі з’ясовується.

Теги: війна тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Кім Чен Ин разом щось побачили у небі. Український дрон?
Північна Корея зробила камінгаут Агресор
29 квiтня, 10:35
Україна втрачає можливість представити свою версію подій Другої світової, переконаний історик
Міфи Другої світової. Розмова з істориком про те, чому Захід рятував Росію в минулому, рятує і зараз
8 травня, 11:20
Наслідки нічної атаки на Київ
«Цинізм найвищого рівня». Зеленський відреагував на атаки РФ після прохання про тишу
4 травня, 11:08
Протягом минулої доби відбулося 193 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року
9 травня, 08:37
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита пресреліз
13 травня, 16:34
Віталій Шаповалов з російськими солдатами
На війні проти України знищено відомого російського снайпера
18 травня, 21:39
У 2019 році Вікулін посів друге місце на Першості Росії зі спортивного орієнтування серед атлетів до 19 років
Сили оборони знищили призера чемпіонату Росії зі спортивного орієнтування
21 травня, 09:52
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року
24 травня, 08:19
Наслідки масованої атаки безпілотників та балістики на Київ
Заради чого РФ продовжує війну? Єрмак показав промовисте фото
24 травня, 10:07

Події в Україні

В Україні оголошено масштабну тривогу через пуски ракет
В Україні оголошено масштабну тривогу через пуски ракет
У ДТП на Харківщині загинули мати та дитина, а водій скоїв самогубство
У ДТП на Харківщині загинули мати та дитина, а водій скоїв самогубство
Харків атаковано дронами: у місті чули потужні вибухи
Харків атаковано дронами: у місті чули потужні вибухи
В Умані п'яний чоловік на BMW врізався в автобус
В Умані п'яний чоловік на BMW врізався в автобус
Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу
Коли можуть відбутися переговори між Україною і РФ у Ватикані: деталі від DW
Коли можуть відбутися переговори між Україною і РФ у Ватикані: деталі від DW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 травня 2025
68K
Жодного азовця! Редіс пояснив, що не так із гучним обміном «1000 на 1000»
65K
Які умови миру РФ планує висунути Україні: припущення ISW
43K
Прогноз магнітних бур на 25-27 травня: якою буде сонячна активність
31K
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua