В Україні оголошено масштабну тривогу через пуски ракет

Будьте в укриттях!

В Україні у ніч проти 26 травня було оголошено масштабну повітряну тривогу у зв’язку з запуском крилатих ракет ворогом. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, ракети були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, передає «Главком».

Військові уточнили, що група ракет прямує через Вінниччину на Старокостянтинів.

Станом на 04:30 карта повітряних тривог виглядала так:

Раніше ми писали, що у Харкові та передмісті у ніч на 26 травня пролунала серія потужних вибухів – місто зазнало масованої атаки російських ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та Суспільне.

За словами Синєгубова, ворожі БпЛА атакували як саме місто, так і передмістя. У низці районів зафіксовано гучні вибухи. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі з’ясовується.