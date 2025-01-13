В Україні оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 18:39 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1055-й день повномасштабної війни в Україні.

Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаційних ударів, застосувавши 36 КАБ, два ракетних удари, задіявши дві ракети. Крім цього, росіяни залучили для ураження 985 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.