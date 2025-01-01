У Києві прогриміли вибухи, після яких спалахнула пожежа
Росія в перший день 2025 року атакує Київ дронами
Жителі столиці під час повітряної тривоги почули гучні вибухи.
Російські терористи в перший день 2025 року атакують Київ дронами.
Перебувайте в укриттях!
Попередньо відомо, що в місті працюють Сили протиповітряної оборони.
Оновлено. Згодом місцеві Telegram-канали повідомили, що після вибуху спалахнула пожежа.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
До слова, триває 1043-й день повномасштабної війни.
Упродовж минулої доби противник завдав по території України п’ять ракетних ударів (25 ракет), вісім авіаційних ударів зокрема, 14 КАБів), використав для ураження 376 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Загалом від початку минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
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