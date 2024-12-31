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У Києві повітряна тривога тривала понад 40 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві повітряна тривога тривала понад 40 хвилин
фото: glavcom.ua

У столиці працювала ППО

Уночі 31 грудня, о 02:56, у Києві та низці областей України пролунала повітряна тривога. О 03:39 було оголошено відбій. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

«Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!», – наголошував Сергій Попко, начальник КМВА.

Також Попко зауважував, що у столиці працювала ППО.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, що також в Україні 30 грудня була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння. Сигнал тривоги пролунав о 12:36. О 12:59 пролунав сигнал відбою тривоги. 

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Теги: системи ППО Київщина Київ Україна безпілотник росія війна тривога

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