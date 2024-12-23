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У Києві повітряна тривога тривала пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві повітряна тривога тривала пів години
фото: glavcom.ua

Тривога пов'язана із загрозою ударних дронів

Станом на 12:19 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. О 12:49 тривогу в столиці було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, Росія завдала чергових ударів по Київській області «Шахедами». Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, три транспортні засоби, гаражне приміщення, в іншому – лінії електропередач.

До слова, ворог із 10:00 22 грудня по 09:00 23 грудня атакував Україну 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Ще 25 БпЛА були локаційно втрачені через активну протидію Сил оборони (без негативних наслідків).

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Теги: тривога Київ

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