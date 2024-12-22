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Повітряна тривога на Київщині тривала більше години

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Повітряна тривога на Київщині тривала більше години
Триває 1033-й день повномасштабної війни
фото: glavcom.ua

Тривога оголошувалась через атаку ворожих БпЛА

У деяких областях лунають сирени відбою повітряної тривоги.

Повітряні сили повідомляли про кілька груп ударних БпЛА.

Станом на 7:27 тривогу скасовано.

Актуальна карта повітряний тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1033-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України одного ракетного та 35 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили більш як чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: тривога Україна безпілотник окупанти війна

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