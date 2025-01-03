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У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога
Триває 1045-й день повномасштабної війни
фото: glavcom.ua

У низці областей оголошена загроза через атаку «Шахедів»

У багатьох областях України пролунали сирени повітряної тривоги. 

Повітряні сили повідомляють про атаку дронів-камікадзе. 

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Близько 4:25 у столиці прогриміли вибухи.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що це робота Сил ППО по ворожих БпЛА.

Нагадаємо, триває 1045-й день повномасштабної війни.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Загалом від початку минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали двох ракетних та 38 авіаударів, застосувавши дві ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 691 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: ЗСУ окупанти війна тривога дрон

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