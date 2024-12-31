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Ракетна атака на Київ: уламки впали на приватну будівлю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ракетна атака на Київ: уламки впали на приватну будівлю
Інформації щодо потерпілих наразі не надходило
фото з відкритих джерел

У столиці триває повітряна тривога

Сьогодні внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на столицю уламки ворожої цілі впали в Дарницькому районі. Про це повідомляє місцева міська військова адміністрація.

«Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районіні столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі», – йдеться в повідомленні.

Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Пожежі та руйнування відсутні. 

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1042-й день повномасштабної війни.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе.

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Теги: тривога війна уламки ракет ракетна атака ракета Київ

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