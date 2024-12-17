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В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
Ворог атакує Україну «Шахедами»
фото: glavcom

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях України пролунали сирени повітряної тривоги.

Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БПЛа.

За їхніми даними, станом на 4:10 майже всі дрони з Сумщини, Чернігівщини та Полтавщини прямують в західному напрямку.

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

Карта повітряних тривог наразі виглядає так:

Нагадаємо, 13 грудня ворог здійснив вже дванадцяту від початку року масовану атаку на енергосистему.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове била по українській енергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

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Теги: ЗСУ окупанти безпілотник тривога укриття ворог

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