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Влада Київщини повідомила про наслідки нічної атаки безпілотників

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Влада Київщини повідомила про наслідки нічної атаки безпілотників
Постраждалих серед населення немає
фото ілюстративне: ДСНС Київщини

Кравченко: Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено

У ніч на 25 грудня під час масованої повітряної атаки уламків збитих ворожих цілей у двох районах Київської області пошкодили 12 вантажних автомобілів, будівлю кафе та три приватні будинки. Про це повідомив на свої сторінці у Facebook начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, у будівлях вибиті вікна, двері, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Власникам осель буде надана вся необхідна допомога у відновленні. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

Очільник ОВА наголошує, що ворог продовжує атакувати Київщину дронами навіть у Різдво. Повітряна тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Нагадаємо, у звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Згодом очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко заявив, що російські війська знову масовано атакують українську енергетику. 

«Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми», – написав він. Як наголосив міністр, щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.

Так, на столичних станціях метро кияни з самого ранку перечікують повітряну тривогу та ворожий обстріл РФ.  Жителі столиці разом з дітьми та тваринками чекають на завершення повітряної тривоги. Дехто спить, інші слідкують за оперативною ситуацією наразі.

Варто зазначити, що окупанти атакують ракетами Україну на саме Різдво. Вибухи лунали у багатьох областях країни.

Також 25 грудня, під час ранкової тривоги Росія завдала удару по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

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Теги: Facebook населення ворог тривога Київщина

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