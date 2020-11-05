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    Події в Україні

    В Україні планують створити портал повідомлень про корупцію

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    &laquo;За&raquo;&nbsp;проголосували 254 нардепи - В Україні планують створити портал повідомлень про корупцію
    «За» проголосували 254 нардепи

    Нардепи прийняли за основу відповідний законопроєкт №3450 за основу

    Верховна рада планує створити Єдиний портал повідомлень про корупцію. Про це йдеться на засіданні Ради.

    Проєкт повинен спростити і оптимізувати роботу з повідомленнями та перевірками інформації, наведеної у повідомленнях викривачів про можливу корупцію.

    Відповідно до закону «Про запобігання корупції», регулярні канали повідомлення про корупційні дії повинні були створити всі органи влади, але це вимагає великих витрат з державного бюджету.

    «Замість цього пропонується створити так званий Єдиний портал повідомлень про корупцію, з яким зможуть в цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції у різних органах. Таке рішення дозволить заощадити бюджетні кошти», – раніше підкреслювали в профільному комітеті.

    Крім того, Національне агентство по запобіганню корупції просило звільнити себе від обов'язку вступати в судові справи на стороні викривача або третьої особи через недостатню кількість працівників для виконання таких функцій у масштабах країни. Закон пропонує передати цю функцію системі безоплатної правової допомоги.

    Нагадаємо, раніше комітет з питань антикорупційної політики рекомендував прийняти відповідний законопроєкт №3450 за основу.

    До слова, Дубінський заблокував розгляд законопроекту Разумкова щодо відновлення е-декларування.

    Верховна Рада закон НАЗК корупція
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