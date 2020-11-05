Дубінський заблокував розгляд законопроекту Разумкова щодо відновлення е-декларування

Рада змушена перенести на наступний пленарний тиждень розгляд законопроекту про відновлення е-декларування

За словами спікера Ради Дмитра Разумкова, у понеділок всі депутатські фракції-групи досягли єдиної позиції щодо законопроекту № 4304 (Про відновлення дії окремих положень закону України Про запобігання корупції та ККУ).

«Підписалися 126 народних депутатів, але з незрозумілих для мене причин, вчора після того як був розглянутий цей документ і була досягнута позиція, що цей документ буде розглядатися в залі сьогодні, Після того як профільний комітет його розглянув і запропонував ВР прийняти його за основу і в цілому. Один із наших колег Олександр Дубінський вніс альтернативний законопроект 4104-1», – зазначив спікер.

Разумков додав, що не хоче коментувати дії Дубінського, але Верховна Рада не буде порушувати закони і буде змушена розглянути цей законопроект на наступному пленарному тижні.

2 листопада спікер Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС. Вже після цього Кабмін протягом двох місяців внесе до парламенту пропозиції щодо врегулювання питань, які порушили своїм рішенням судді КС.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.



