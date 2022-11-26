В Україні успішно пройшли випробування нових вітчизняних БПЛА

БПЛА отримали назву «Аз відплати»

В Україні успішно провели черговий етап випробувань нових вітчизняних безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомила пресслужба «Укроборонпрому».

БПЛА різних класів розроблені та виготовлені підприємствами концерну «Укроборонпрому».

«За дорученням начальника Генерального штабу готуємося до льотних випробувань під дією РЕБ. Погода з одного боку стає проблемою, з іншого - додатковою перевіркою для комплексу. Свого роду краш-тестом», – йдеться у повідомленні.

В «Укроборонпромі» також наголосили, що БПЛА отримали назву «Аз відплати». І це не назва, а місія нових безпілотників.

Нагадаємо, раніше у Державному концерні «Укроборонпром» повідомили про початок виробництва ще одного типу снарядів.

Також Україна планує виробляти та розробляти важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами-членами НАТО.