Як український безпілотник знищує замаскованих рашистів (відео)

Відео було зняте в районі міста Бахмута Донецької області

Українські військові із 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою безпілотника знищили групу російських загарбників, котра намагалася заховатися під рослинністю. Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади в соціальній мережі Facebook.

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Зазначається, що відео було зняте в районі міста Бахмута Донецької області.

«У лісочку біля Бахмута окупанти заховалися під великим деревом – сподівалися, що воно захистить… Як би не так! Оператор дрону 30 ОМБр і там їх знайшов та покарав!» – вказано в описі до відео.

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Бахмут наразі є однією з найбільш напружених точок лінії зіткнення. Зокрема, рашисти в цьому районі активно застосовують атаки українських позицій піхотою.

Нагадаємо, триває 270-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.