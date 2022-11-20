Як український безпілотник знищує замаскованих рашистів (відео)
Відео було зняте в районі міста Бахмута Донецької області
Українські військові із 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою безпілотника знищили групу російських загарбників, котра намагалася заховатися під рослинністю. Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади в соціальній мережі Facebook.
Зазначається, що відео було зняте в районі міста Бахмута Донецької області.
«У лісочку біля Бахмута окупанти заховалися під великим деревом – сподівалися, що воно захистить… Як би не так! Оператор дрону 30 ОМБр і там їх знайшов та покарав!» – вказано в описі до відео.
Бахмут наразі є однією з найбільш напружених точок лінії зіткнення. Зокрема, рашисти в цьому районі активно застосовують атаки українських позицій піхотою.
Нагадаємо, триває 270-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
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