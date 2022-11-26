Люксембург передав ЗСУ безпілотники, які можна використовувати у негоду
Загальний діапазон безпілотника сягає до 2 тис. км
Україна отримала від Люксембурга шість безпілотних літальних апаратів Primoco One 150. Їх виготовляли у Чехії. Про це повідомляє Міністерство оборони Люксембурга.
Відомо, що безпілотник має максимальну злітну масу 150 кг, а час польоту до 15 годин. Загальний діапазон безпілотника сягає до 2 тис. км. Також безпілотник може виконувати зліт і посадку в будь-який час доби, навіть за несприятливих погодних умов.
Дрон має хвостову балку і крила, встановлені у верхній частині фюзеляжу. Безпілотник базується на повністю композитному планері та має фіксоване триколісне шасі. Його довжина 3,65 м, розмах крил 4,85 м, висота 1,25 м. Максимальна злітна маса БПЛА становить 150 кг, а максимальна вантажопідйомність – до 30 кг.
Раніше повідомлялося, що Люксембург передасть Україні додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV, також відомі, як Humvee (Хамві).
Крім того, Люксембург передав Україні 30 3D-сканерів, за допомогою яких можна сканувати великі території та збирати докази щодо воєнних злочинів, учинених росіянами.
Також відомо, що уряд Люксембургу надав 15% коштів зі свого оборонного бюджету на підтримку української армії.
До слова, Люксембург є однією з держав-лідерів Європи, які у рамках санкцій проти країни-агресорки заблокували рахунки фізичних та юридичних осіб із Росії. Люксембург заморозив активи росіян на суму 5,5 млрд євро.
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