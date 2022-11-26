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Люксембург передав ЗСУ безпілотники, які можна використовувати у негоду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Люксембург передав ЗСУ безпілотники, які можна використовувати у негоду
Максимальна злітна маса БПЛА становить 150 кг, а максимальна вантажопідйомність – до 30 кг
фото ілюстративне

Загальний діапазон безпілотника сягає до 2 тис. км

Україна отримала від Люксембурга шість безпілотних літальних апаратів Primoco One 150. Їх виготовляли у Чехії. Про це повідомляє Міністерство оборони Люксембурга.

Відомо, що безпілотник має максимальну злітну масу 150 кг, а час польоту до 15 годин. Загальний діапазон безпілотника сягає до 2 тис. км. Також безпілотник може виконувати зліт і посадку в будь-який час доби, навіть за несприятливих погодних умов.

Primoco One 150 – це БПЛА середнього розміру (безпілотний літальний апарат), розроблений і виготовлений чеською компанією Primoco UAV. Безпілотник призначений для виконання завдань спостереження та розвідки. У вересні 2020 року дрон успішно провів своє перше льотне випробування для військового застосування. Може бути оснащений військовими системами зв'язку та електрооптичною системою розвідки. Він містить радіостанцію від L3Harris і канали передачі даних ANW2C від Persistent Systems. Він також оснащений електрооптичним (EO)/середньохвильовим інфрачервоним (MWIR) спостережним блоком Epsilon 180 Full HD, встановленим на підвісі, тепловізійним каналом SD у діапазоні MWIR і лазерним далекоміром.

Дрон має хвостову балку і крила, встановлені у верхній частині фюзеляжу. Безпілотник базується на повністю композитному планері та має фіксоване триколісне шасі. Його довжина 3,65 м, розмах крил 4,85 м, висота 1,25 м. Максимальна злітна маса БПЛА становить 150 кг, а максимальна вантажопідйомність – до 30 кг.

Раніше повідомлялося, що Люксембург передасть Україні додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV, також відомі, як Humvee (Хамві).

Крім того, Люксембург передав Україні 30 3D-сканерів, за допомогою яких можна сканувати великі території та збирати докази щодо воєнних злочинів, учинених росіянами.

Також відомо, що уряд Люксембургу надав 15% коштів зі свого оборонного бюджету на підтримку української армії. 

До слова, Люксембург є однією з держав-лідерів Європи, які у рамках санкцій проти країни-агресорки заблокували рахунки фізичних та юридичних осіб із Росії. Люксембург заморозив активи росіян на суму 5,5 млрд євро

Теги: Люксембург війна росія окупанти Україна

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