Друга за кілька годин масштабна тривога в Україні тривала 20 хвилин
Усім областям загрожувала ракетна небезпека
О 12:56 в Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Небезпека оголошувалася в усіх областях країни. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що тривога була пов’язана зі злетом ворожого винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет типу «Кинджал».
О 13:17 – відбій тривоги в Україні.
Мапа тривог станом на 12:56 мала такий вигляд:
Нагадаємо, що попередня масштабна тривога в Україні через зліт МіГ-31К тривала з 11:40 до 12:19.
Триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.
Коментарі — 0