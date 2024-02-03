Друга за кілька годин масштабна тривога в Україні тривала 20 хвилин

РФ знову піднімала в небо МіГ-31К

Усім областям загрожувала ракетна небезпека

О 12:56 в Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Небезпека оголошувалася в усіх областях країни. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що тривога була пов’язана зі злетом ворожого винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет типу «Кинджал».

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О 13:17 – відбій тривоги в Україні.

Мапа тривог станом на 12:56 мала такий вигляд:

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Нагадаємо, що попередня масштабна тривога в Україні через зліт МіГ-31К тривала з 11:40 до 12:19.

Триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.