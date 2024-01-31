Білий дім: Байден сподівається, що США повернуть собі лідерство в підтримці України

Джон Кірбі прокоментував песимістичні настрої в Європі щодо спроможності США продовжувати допомогу Україні

Попри затягування розгляду в Конгресі подальшої підтримки України, президент США Джо Байден сподівається, що США повернуть собі світове лідерство в цьому питанні, оскільки є прикладом для інших країн. Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

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«Ми все ще сподіваємося, президент сподівається на те, що ми зможемо отримати додаткове фінансування та повернутися до статусу світового лідера в підтримці України», – заявив Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати песимістичні настрої в Європі щодо спроможності США продовжувати допомогу Україні.

При цьому він зазначив, що інші країни дивляться на приклад Сполучених Штатів, тому Конгрес не повинен зволікати з розглядом відповідного запиту Білого дому.

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Нагадаємо, що штат Техас продовжує кидати виклик президенту США Джо Байдену в питанні кордону з Мексикою та пропонує грошову винагороду добровольцям військового департаменту Техасу для охорони кордону. Адміністрація штату прагне «розмістити засоби охорони кордону в зонах підвищеної загрози, щоб позбавити злочинні організації можливості нелегально переміщувати наркотики і людей до Техасу». Як повідомляється на сайті військового відомства Техасу, добровольці працюватимуть з ним на повну ставку і отримуватимуть до $55 на день.

Як відомо, ситуація з південним кордоном США стала приводом для блокування пакета військової допомоги США на $61 млрд у Конгресі США ще у вересні 2023 року. Республіканці вимагають від адміністрації Байдена змін у прикордонному законодавстві та посилення захисту кордону – інакше вони не проголосують за виділення коштів для підтримки України.

До слова, після того, як силовики в Техасі взяли під контроль кордон із Мексикою, президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений в Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами.

Раніше Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

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До відома, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

До слова, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату.