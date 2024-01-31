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Білий дім: Байден сподівається, що США повернуть собі лідерство в підтримці України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім: Байден сподівається, що США повернуть собі лідерство в підтримці України
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
фото з відкритих джерел

Джон Кірбі прокоментував песимістичні настрої в Європі щодо спроможності США продовжувати допомогу Україні

Попри затягування розгляду в Конгресі подальшої підтримки України, президент США Джо Байден сподівається, що США повернуть собі світове лідерство в цьому питанні, оскільки є прикладом для інших країн. Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Ми все ще сподіваємося, президент сподівається на те, що ми зможемо отримати додаткове фінансування та повернутися до статусу світового лідера в підтримці України», – заявив Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати песимістичні настрої в Європі щодо спроможності США продовжувати допомогу Україні.

При цьому він зазначив, що інші країни дивляться на приклад Сполучених Штатів, тому Конгрес не повинен зволікати з розглядом відповідного запиту Білого дому.

Нагадаємо, що штат Техас продовжує кидати виклик президенту США Джо Байдену в питанні кордону з Мексикою та пропонує грошову винагороду добровольцям військового департаменту Техасу для охорони кордону. Адміністрація штату прагне «розмістити засоби охорони кордону в зонах підвищеної загрози, щоб позбавити злочинні організації можливості нелегально переміщувати наркотики і людей до Техасу». Як повідомляється на сайті військового відомства Техасу, добровольці працюватимуть з ним на повну ставку і отримуватимуть до $55 на день.

Як відомо, ситуація з південним кордоном США стала приводом для блокування пакета військової допомоги США на $61 млрд у Конгресі США ще у вересні 2023 року. Республіканці вимагають від адміністрації Байдена змін у прикордонному законодавстві та посилення захисту кордону – інакше вони не проголосують за виділення коштів для підтримки України.

До слова, після того, як силовики в Техасі взяли під контроль кордон із Мексикою, президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений в Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами. 

Раніше Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

До відома, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

До слова, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. 

Теги: Україна США президент фінансування

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