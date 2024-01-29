Ще одна країна долучилась до коаліції F-16 – Шмигаль

Шмигаль тримав запевнення, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу

Люксембург долучився до коаліції F-16. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що провів онлайн-розмову зі своїм колегою – Люком Фріденом та висловив вдячність прем’єру Люксембургу за лідерство у створенні ІТ-коаліції, а також за долучення до коаліції F-16.

«Обговорили реалізацію спільних домовленостей, досягнутих під час зустрічі між паном Фріденом та Президентом Володимиром Зеленським у Давосі. Торкнулися питання євроінтеграції України та підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро. Вдячні за підтримку в цих та інших питаннях. Отримав запевнення від колеги, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу», – сказав Шмигаль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрему увагу лідери зосередили на посиленні санкцій проти Росії та замороженні російських активів. Люксембург тут робить вагомий внесок.

«Наголосив, що конфіскація цих активів може стати цінним ресурсом для відновлення України», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, у липні 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Цей меморандум тоді також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У документі зазначається, що:

українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;

є можливість включення до програми інших типів винищувачів;

коаліція готова розглянути інші варіанти надання Україні всіх можливостей F-16.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що F-16 навряд чи якось допомагатимуть у боротьбі з балістикою.