Росія має бути покарана, скільки б часу це не зайняло!
Сьогодні очікуємо, без перебільшення, історичну подію в ООН
Міжнародний суд ООН в Гаазі оголосить рішення по суті у справі, з якою Україна звернулася напочатку 2017 року проти Росії.
Сам позов команда юристів і адвокатів, МЗС, Мінʼюст, ГПУ разом з Адміністрацією президента почали готувати з 2015 року. Це важливо для розуміння, як довго тривають міжнародні суди і яка це клопітка колосальна робота!
Про що йдеться в скарзі, поданій Україною до МС ООН?
Що в 2014 році російська влада, її високопосадовці свідомо фінансували терористичні акти в Криму, Донецьку і Луганську. Ніякі не сепаратисти, а саме Москва постачали зброю й гроші так званим «ЛДНР» на вбивства українців, терор, бомбардування цивільного населення, руйнування шкіл і лікарень. Що танки і бомби купувалися не в воєнторгах, а поставлялися з РФ. Що Боїнг МН17 було збито з російського «Бука», й керували цим російські офіцери і їх проксі з окупованих територій.
Частиною терору і геноцидних практик була насильницька русифікація, паспортизація, стирання української і кримськотатарської ідентичності в Криму й на окупованому Донбасі.
Я добре памʼятаю, як президент Петро Порошенко своїм указом сформував фахову команду юристів і дипломатів, які представляли Україну в суді і видав їм відповідні директиви. Чим могла, допомогала команді в збиранні фактів про катування на окупованих територіях, нелюдське поводження з військовими і цивільними полоненими, порушення прав людини.
Перші результати тих важливих слухань Україна отримала в листопаді 2019 року.
Тоді МС ООН відхилив усі заперечення Росії та її адвокатів щодо юрисдикції Суду розглядати справу за позовом України про застосування Міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Також Росію тоді зобовʼязали відновити навчання в кримськотатарських школах в Криму, діяльність Меджлісу й це була важлива перемога Києва. Правда, РФ начхала на це перше рішення суду.
В Меморандумі, який Україна передавала в МС ООН в Гаазі, були викладені всі факти порушень РФ міжнародних конвенцій і правова позиція України.
Чекаємо сьогодні, що РФ буде визнана порушником міжнародного права. Й це дійсно буде історичний прецедент. Україна отримає право на компенсацію за порушення міжнародних договорів і угод.
Це буде фактично перший вердикт міжнародного суду щодо РФ. Важливий, з точки зору створення майбутнього міжнародного трибуналу.
Це стане прецедентом, що РФ повинна відповідати за злочини і вона буде відповідати як держава, яка підтримує і фінансує міжнародний тероризм і є частиною цього тероризму.
Чекаємо рішення Суду. І дякую всім, хто з 2015 року працював над збором фактів і формуванням нашої позиції. Хто представляв Україну на слуханнях в суді.
Росія має бути покарана, скільки б часу це не зайняло!
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