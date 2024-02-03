Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад пів години

В усій країні оголошувалася ракетна небезпека

Об 11:40 в Україні завили сирени повітряної тривоги. Небезпека оголошувалася в усіх областях країни. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що тривога була пов’язана зі злетом ворожого винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет типу «Кинджал».

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О 12:19 в усій країні – відбій тривоги.

Мапа тривог станом на 11:42 мала такий вигляд:

Нагадаємо, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.