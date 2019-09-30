Уряд хоче розробити План оборони України



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В уряді планують вдосконалити нормативно-правову базу за стандартами НАТО

Кабінет міністрів України хоче розробити та ввести в дію План оборони України, що визначить низку заходів щодо захисту держави. Про це йдеться у програмі діяльності уряду.

«Буде розроблений та введений в дію План оборони України, що визначить зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави», - йдеться у програмі.

Окрім того, в уряді планують вдосконалити нормативно-правову базу за стандартами НАТО.

До слова, в Україні почали виготовляти набої калібру 308 Winchester. Зараз виробництво українського виробництва налагоджено на підприємстві «Зброяр», що також постачають до війська гвинтівки UAR-10 (Zboyar Z-10). 308 Winchester – унітарний гвинтівковий набій без закраїни з гільзою пляшечної форми на основі якого був створений військовий набій 7,62×51 мм НАТО.

Нагадаємо, корпорація Roshen закупила за власні кошти і передала до Десантно-штурмових військ Збройних Сил України партію снайперських гвинтівок у кількості 430 одиниць та боєприпасів до них.