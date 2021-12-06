В Україні з’явиться завод військових дронів

Зеленський анонсував появу нового заводу для ЗСУ

Президент виступив у Харкові на урочистих заходах із нагоди 30-ї річниці Збройних сил України повідомив про плани посилення технічного устаткування ЗСУ. Про це інформує Офіс президента.

Президент Володимир Зеленський заявив про початок будівництва в Україні заводу з виготовлення сучасних військових дронів.

«Ми починаємо в Україні будівництво нашого, українського заводу з виготовлення сучасних військових дронів», – зазначив президент.

Глава держави зазначив, що в Україні вперше почали серійне виробництво та постачання до ЗСУ ракетного комплексу «Нептун». Українське військо отримало протитанкові ракетні комплекси Javelin та контрбатарейні системи. Також була вперше запущена комплексна ракетна програма.

«Ми розбудовуємо наш військово-морський флот. Ми підписали угоду з Великою Британією на суму понад 60 мільярдів гривень для будівництва наших ракетних катерів, військово-морських баз, постачання протимінних кораблів, оснащення протикорабельними ракетними комплексами. Спільно з Туреччиною ми будуємо корвет класу Ada. А сьогодні в Одесі ВМС ЗСУ буде передано два патрульних катери типу «Айленд» – катери «Фастів» та «Суми», – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський у День Збройних сил України прибув на схід. Там він передав армії техніку.

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