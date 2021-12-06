ЗСУ – це найкраще, що зробили українці за останні 30 років

Армія – це наш головний і останній аргумент в будь-якому протистоянні

Армія – це той становий хребет суспільства, без якого вся суспільна конструкція рухне

Хоча дійсно народною наша армія стала з 2014–го. І це – наш головний здобуток. Адже перемагають завжди не армії в чистому вигляді, а народ, який воює через армію.

Країна є рівно до тих пір, допоки існують ті, хто готовий її захищати.

Армія – це той становий хребет суспільства, без якого вся суспільна конструкція рухне.

Армія має бути як спільна дитина для кожного українця. Кожен має любити, вносити свій внесок, підтримувати, віддавати свій борг.

Армія – це як найвища форма вираження нації.

Армія – це те вічне, стале, на якому грунтується наше існування.

Армія – це наш головний і останній аргумент в будь-якому протистоянні.

Армія – це просто дуже естетично, гарно і природно.

Дякую кожному/кожній, хто вже був там, є зараз й буде в майбутньому.

Вітаю з 30-річчям Збройні Сили України і кожного українця!

Вірю в ЗСУ!

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Джерело: блог Богдана Буткевича

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