ЗСУ – це найкраще, що зробили українці за останні 30 років
Армія – це той становий хребет суспільства, без якого вся суспільна конструкція рухне
Хоча дійсно народною наша армія стала з 2014–го. І це – наш головний здобуток. Адже перемагають завжди не армії в чистому вигляді, а народ, який воює через армію.
Країна є рівно до тих пір, допоки існують ті, хто готовий її захищати.
Армія – це той становий хребет суспільства, без якого вся суспільна конструкція рухне.
Армія має бути як спільна дитина для кожного українця. Кожен має любити, вносити свій внесок, підтримувати, віддавати свій борг.
Армія – це як найвища форма вираження нації.
Армія – це те вічне, стале, на якому грунтується наше існування.
Армія – це наш головний і останній аргумент в будь-якому протистоянні.
Армія – це просто дуже естетично, гарно і природно.
Дякую кожному/кожній, хто вже був там, є зараз й буде в майбутньому.
Вітаю з 30-річчям Збройні Сили України і кожного українця!
Вірю в ЗСУ!
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Джерело: блог Богдана Буткевича