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    Думки вголос

    ЗСУ – це найкраще, що зробили українці за останні 30 років

    Армія &ndash; це наш головний і останній аргумент в будь-якому протистоянні - ЗСУ – це найкраще, що зробили українці за останні 30 років
    Армія – це наш головний і останній аргумент в будь-якому протистоянні

    Армія – це той становий хребет суспільства, без якого вся суспільна конструкція рухне

    Хоча дійсно народною наша армія стала з 2014–го. І це – наш головний здобуток. Адже перемагають завжди не армії в чистому вигляді, а народ, який воює через армію.

    Країна є рівно до тих пір, допоки існують ті, хто готовий її захищати.

    Армія – це той становий хребет суспільства, без якого вся суспільна конструкція рухне.

    Армія має бути як спільна дитина для кожного українця. Кожен має любити, вносити свій внесок, підтримувати, віддавати свій борг.

    Армія – це як найвища форма вираження нації.

    Армія – це те вічне, стале, на якому грунтується наше існування.

    Армія – це наш головний і останній аргумент в будь-якому протистоянні.

    Армія – це просто дуже естетично, гарно і природно.

    Дякую кожному/кожній, хто вже був там, є зараз й буде в майбутньому.

    Вітаю з 30-річчям Збройні Сили України і кожного українця!

    Вірю в ЗСУ!

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    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ армія військові
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