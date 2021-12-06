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    Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось під час нагородження у парламенті

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    Дмитро Коцюбайло бере участь у російсько-українській війні восьмий рік поспіль - Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось під час нагородження у парламенті
    Дмитро Коцюбайло бере участь у російсько-українській війні восьмий рік поспіль
    фото: скріншот з відео

    «Мені дуже не сподобалася поведінка деяких депутатів під час промови президента»

    Під час цьогорічного підсумкового виступу президента України у Верховній Раді деякі народні депутати поводилися вкрай невиховано та не гідно. Таким враженням в інтерв’ю «Главкому» поділився нагороджений у цей день званням Героя України командир Першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Дмитро Коцюбайло.

    «Мені дуже не сподобалася поведінка деяких депутатів під час промови президента. Щоби президент не говорив, його мають слухати в принципі, адже це було щорічне послання до парламенту», – зазначив військовий.

    На думку Дмитра Коцюбайла, попри політичні розбіжності, народним обранцям слід ставитися до урочистостей за участі голови держави більш поважно.

    «Це природно і нормально, що комусь щось сподобалося, а щось – ні. Але вислухати те, що каже глава держави, таки потрібно», – наголосив Дмитро Коцюбайло.

    Нагадаємо, 6 грудня президент Володимир Зеленський привітав військових з Днем Збройних сил України.

    Читайте також інтерв'ю: Герой України Да Вінчі: Наші території треба звільняти силовим способом. Не бачу іншого шляху

    Теги: Правий сектор Герой України Володимир Зеленський Дмитро Коцюбайло
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    Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось під час нагородження у парламенті